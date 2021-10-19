Makyajsız fotoğraflar paylaşan Bergüzar Korel: Hiçbirimiz farklı değiliz

Üçüncü kez anne olmaya hazırlanan Bergüzar Korel, Instagram hesabından doğal fotoğraflarını paylaştı. Zaman zaman kendisini Instagram'ın büyülü dünyasına kaptırdığını itiraf eden oyuncu "Hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz" dedi.

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2009’da nikâh masasına oturduğu Halit Ergenç ile olan evliliğinden üçüncü çocuğunu kucağına almak için gün sayan Bergüzar Korel, Instagram hesabından evde çekilmiş makyajsız ve filtresiz fotoğraflarını paylaştı. 39 yaşındaki oyuncu paylaşımının altına sosyal medya etkisiyle ilgili bir de not düştü. İşte Korel’in mesajı:

“INSTAGRAM’IN BÜYÜLÜ DÜNYASINA HOŞ GELDİNİZ”

“Instagram’ın büyülü dünyasına hoş geldiniz canım kadınlar. Hepimiz buranın gerçek dünyadan ne kadar uzak olduğundan dert yanıyoruz ama buradan da uzak kalamıyoruz. Ben de iç açıcı fotoğraflar, güzel kadınlar, dekorasyon ya da anne çocuk sayfaları gördüğümde dalıyorum o dünyaya.”



“O FOTOĞRAFLAR HER ZAMAN GERÇEĞİ YANSITMIYOR”

“Hepimiz güzel, sağlıklı, iyi görünmek istiyoruz. Ama bunun yanında burada gerçek de olabilir her şey. Bilinçaltımıza kazınan o temiz, beyaz, steril, her şeyin aşırı düzenli olduğu fotoğraflar her zaman gerçeği yansıtmıyor bence.”

“Ben oyuncuyum ve mesleğim gereği popülerim. İşimin getirdiği bir takım zorunluluklara hep kafa tuttum. En çok da her daim imrenilen ve güzel görünme zorunluluğuna. Bu fotoğraflar, şanslıysam ve güneş doğduktan sonra uyanmışsam yataktan doğrulur doğrulmaz çektiğim kareler.”



“BAZEN AYNAYA BAKAMADIM”

“Şiş yüzüm, lekelerim, dağınık saçlarım. Bazen gün boyu bu halde dolaştım evde. Bazen koltuktan kalkamadım. Bazen özendim makyaj yaptım. Bazen çok beğendim kendimi bazen aynaya bakamadım.”

“Demem o ki, şu an bu satırları okuyan ve bunlara takılan arkadaşım bil ki hiçbirimiz birbirimizden farklı değiliz. Ufak bir hatırlatma yapmak istedim.”

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