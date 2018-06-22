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Makyajsız Selma göz doldurdu
Makyajsız Selma göz doldurdu
Oyuncu Selma Ergeç, katıldığı bir davette makyajsız görüntüsüyle göz doldurdu.
Emre ÇEVİK
Magazin 22 Haziran 2018 - 07:28

Bir vampir dizisi olan ‘Yaşayamayanlar'da rol alan Selma Ergeç, dizi hakkında ser verip sır vermedi. Bu yaz için tatil planı yapmadığını da söyleyen güzel oyuncu, “Duruma göre bir şeyler yapabilirim” dedi.

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Son günlerde hayvanlara yapılan şiddeti de değerlendiren Ergeç, “Bunu konuşmak bile hata, muhakkak bir şeylerin yapılması gerekiyor” dedi. Sade güzelliğiyle dikkat çeken Ergeç, bu tarz davetlere giderken çok fazla makyaj yapmamayı tercih ettiğini de sözlerine ekledi.

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