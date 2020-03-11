Malhun Hatun kimdir? Kuruluş Osman’da geçen Malhun Hatun’un tarihteki yeri nedir?

Kuruluş Osman dizisinde adı geçen Malhun Hatun'un kim olduğu merak edilmeye başlandı. Osman Gazi'nin eşi olarak bilinen Malhun Hatun'un tarihteki yeri ve önemini haberimizde sizlerle paylaşıyoruz. Peki Malhun Hatun kimdir?

Ekranların sevilen dizisi Kuruluş Osman’da da adı geçen Malhun Hatun ile ilgili bilgileri sayfamızda sizler için hazırladık. Osmanlı tarihinde Osman Gazi’nin eşi ve Orhan Gazi’nin annesi olarak bilinen Mahlun Hatun’un hayatı hakkındaki bilgileri yazımızdan görebilirsiniz. İşte Malhun Hatun kimdir? sorusunun yanıtı…

MALHUN HATUN KİMDİR?

Malhun Hâtun, Mal Hâtun, Mala Hatun ya da Kameriye Hâtun (ö. Kasım 1326), ikinci Osmanlı padişahı Orhan Gazi’nin annesi ve Osman Gazi’in 1280’de evlendiği ilk eşidir.

Osmanlı Devleti’nin kurucusu Osman Bey’in eşi ve ikinci padişah Orhan Gazi’in annesidir. Şeyh Edebali’nin kızı Râbi’a Bâlâ Hâtun ile karıştırılan Mal Hâtun’un babası Anadolu Selçuklu Veziri Ömer Abdülaziz Bey’dir. Vakfıyesinde adı Malhun binti Ömer Bey olarak gösterilmiştir. Kendi adına yapılmış, daha çok ev ortamına benzeyen türbesi bulunur. Osmanlı padişahlarının doğma büyüme yabancı kadınları sarayda Müslümanlaştırarak kendilerine eş yapma geleneği o dönemde olmadığı için Malhun Hatun’un Türk olduğu kesindir.