Mandıra Filozofu filminde kimler oynuyor? Mandıra Filozofu nerede çekildi? İşte konusu…

Mandıra Filozofu filmi dikkat çekici konusunun yanında çekildiği yerlerle de ilgi çekiyor. Mandıra Filozfu filminde hangi isimler rol alıyor ve konusu ne? Mandıra Filozofu filmi hakkında merak edilenler haberimizde…

MANDIRA FİLOZOFU NEREDE ÇEKİLİYOR?

Çekimleri doğal güzellikleriyle dünya çapında ünlenmiş Bodrum Çökertme Köyünde gerçekleştirilen bir Robinson Crusoe hikayesi olan film “Mandıra Filozofu” son dönemlerin dikkat çeken filmlerinden.

MANDIRA FİLOZOFU KONUSU…

Mustafa Ali’nin içinde yaşadığı dünya düzenine karşı koyduğu tavır, onu Muğla’nın Çökertme köyünün yakınlarında, ıssız bir kulübede yaşamaya kadar götürür. Felsefe bölümü mezunu olan Mustafa Ali burada doğayla iç içe, modern hayatın getirisi olan her şeyden uzak bir yaşam sürer ve zamanının tamamına yakınını kitap okuyarak geçirir. Çalışmaya ise kesinkes karşıdır. Cavit ise kurnaz ve çalışkan bir işadamıdır ve yeni projesi için Çökertme köyüne gelir. Amacı Mustafa Ali’nin sahip olduğu araziyi satın alıp yerine kazanç getirecek bir butik otel yaptırmaktır. Ne var ki İstanbul’dan gelen bu beklenmedik konuğun hayatı Mustafa Ali ile tanıştıktan sonra eskisi gibi olmayacaktır.

OYUNCULARI

Müfit Can Saçıntı,

Rasim Öztekin,

Ayda Aksel,

Eser Eyüboğlu ,

Begüm Öner