Manken Nilüfer Kurt’a hırsız şoku

İstanbul’da manken ve oyuncu Nilüfer Kurt, hırsız şoku yaşadı. Evine giren silahlı hırsızla burun buruna gelen Kurt, yaşadığı şoku sosyal medyasında sevenleriyle paylaştı. Polis hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Ünlü manken ve oyuncu Nilüfer Kurt Bakırköy, Ataköy'deki evinde hırsız şoku yaşadı. Geçtiğimiz pazar günü yaşanan olayda, rahatsızlanan kızının durumunu kontrol etmek için 05.30 sıralarında uyanan Kurt, salondan ışık geldiğini fark etti.

Kurt, salona yönelince ise eli silahlı hırsızla karşılaştı. Yaşadığı şoka rağmen sesini çıkarmayan Nilüfer Kurt, hırsızın mermileri silaha sürdüğünü daha sonra ise laptop, telefon ve çantasını alan 2 hırsızın kaçtığını belirtti.

“EVLATLARIM VARDI”

Yaşadığı şoku sosyal medya hesabından, “Sevgili dostlarım, pazar sabahı 05.30 sırlarında silahlı 2 soyguncu evime girdi. Uyandım ve onlarla karşılaştım. Evi soymuşlardı ve benden susmamı istediler. Uzatmayacağım, neyse ki bize zarar vermeden gittiler. Evde evlatlarım vardı. Beni bilen bilir, ancak evlatlarıma zarar gelmediği için şükrediyorum.” ifadeleriyle anlatan Nilüfer Kurt’un emniyete giderek şikayetçi olduğu öğrenildi.

Polisin Nilüfer Kurt’un evine giren 2 hırsızın yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.