Manken Tuğçe Aral’a hastane şoku! Özür dilediler

Birkaç gün dinlenmek için Bursa’da bir otele giden manken Tuğçe Aral, aniden rahatsızlanınca özel bir hastaneye gitti. Burada corona virüsü testi uygulanan güzel manken, kısa bir süre sonra testinin pozitif olduğu bilgisini aldı.

GELEN HABERLE ŞOK YAŞADI

Hızlı bir tedaviye başlanan Aral, bir süre sonra hastaneden gelen ikinci haberle şok yaşadı. Testlerde karışıklık olduğu bilgisi verilen Tuğçe Aral, Covid olmadığını test sonucunun negatif olduğunu öğrendi. Her ihtimale karşılık iki gün karantinada kalan Aral, hemen İstanbul'a dönüp yeni bir test daha yaptırdı.

SOSYAL MEDYADAN PAYLAŞTI

Bir hastanede yaptırdığı test sonucu da negatif çıkan Aral, şikayetleri azalmasına rağmen tatil programını iptal edip evinde dinlenme kararı aldı. Aral'ın testlerde karışıklık yapan Bursa'daki özel hastanenin yöneticilerine telefonda sitem ettiği öğrenilirken, sosyal medya hesaplarında da takipçilerine yaşadıklarını videolu mesajla anlattı.

HASTANE ÖZÜR DİLEMİŞ

Aral, mesajında, “Kafa dinlemek için Bursa'ya gitmiştim ve orada ikinci gün tansiyonum ve nabzım da sıkıntı oldu. Ateşim filanda var. Özel bir hastaneye gidip başvurdum. Delta varyantı vardı ondan tereddüt ettim. Tahlillerimde rahatsızlığım farklı olduğu söylendi ama tedbir amaçlı covid-19 testi yaptırdım. Ertesi gün testimin sonucu pozitif olarak geldi. Bende şaşırdım ve gayet durumumun iyi. İstanbul'a döndüm ve hemen için rahat olsun diye hemen yeniden bir test verdi. Bu sırada Bursa'daki hastane beni arayıp bir yanlışlık olduğunu ve testimin ‘Negatif' olduğunu söyleyip özür dilediler. İstanbul'daki testim de negatif çıkınca rahatladım” ifadelerine yer verdi. İHA