Mansur Yavaş ve Selçuk Balçı’dan beğeni toplayan türkü

31 Mart Yerel Seçim sonuçlarının ardından kesin olmayan sonuçlara göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mansur Yavaş, Karadenizli şarkıcı Selçuk Balcı ile Aşık Veysel'in 'Uzun İnce Bir Yoldayım' türküsünü seslendirdi.

Ülkemizde gerçekleşen 31 Mart 2019 Yerel Seçimleri’nin ardından kesin olmayan sonuçlara göre, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı olarak seçilen Mansur Yavaş, Aşık Veysel’in ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü söyledi. Karadenizli müzisyen Selçuk Balcı ile kemençe eşliğinde ‘Uzun İnce Bir Yoldayım’ türküsünü seslendirdi. Bu anları müzisyen Selçuk Balçı, sosyal medya sayfasından paylaştı. Yapılan bu paylaşım kısa süre içinde binlerce beğeni topladı.