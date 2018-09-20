Manuş Baba 3. Havalimanındaki konserlerini iptal etti

3. Havalimanı Yerleşkesinde konser verecek olan Manuş Baba, tüm konserlerini iptal ettiğini duyurdu.

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‘Manuş Baba’ ismiyle bilinen Mustafa Özkan, sosyal medya hesabından 19 – 24 Eylül 2018 tarihleri arasında organize edilen konselerini iptal ettiğini duyurdu. 3. Havalimanı Yerleşkesinde düzenlenen ‘Teknofest’ etkinliğinde katılımcı sanatçılar arasında olan Manuş Baba’nın konserlerini neden iptal ettiği açıklanmazken, konserlerin iptal gerekçesinin çalışma koşullarını protesto etmek olduğu iddia edildi. Manuş Baba’nın ‘Teknofest’ etkinliğine katılması sosyal medyada günlerdir tepkiyle karşılanmıştı.

3. HAVALİMANINDA YAŞANANLAR

2013 yılında ihalesi yapılan ve o dönem ‘Cumhuriyet tarihinin en büyük ihalesi’ olarak tanıtılan 3. havalimanında kötü çalışma koşullarını protesto ettikleri için gözaltına alınan ve savcılık işlemlerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen 28 işçiden 24’ü tutuklanmış, 4’ü adli kontrol uygulamasıyla serbest bırakılmıştı.

MANUŞ BABA KİMDİR?

1 Aralık 1986 tarihinde doğan Manuş Baba’nın gerçek adı Mustafa Özkan’dır. Manuş adını çocukluk dönemi anneannesinin kendisine küçük, güzel çocuk anlamında Manuş olarak seslenmesiyle almıştır. ‘Baba’ ise bebekken konuşmaya başladığında ağzından çıkan, ilk sesleniş, ilk kelimedir. İnsan olabilmenin o derin kaygısını taşımanın ve bunun için emek harcamanın önemini kendi babası ile keşfettiğini dile getiren sanatçı; çocukluk ve ilk gençlik dönemi arasında kendisinde bıraktığı hatırası önemli izler ile kendi babasının, Manuş Baba karakterinin oluşmasında ve ismini bu şekilde duyurmasında önemli etkileri olmuştur.

MEVSİMLİK İŞÇİ ÇOCUĞU

Tarsus'ta doğan ve çocukluğunun büyük bir kısmını burada geçiren Manuş Baba, babasının mevsimlik işçiliğinden dolayı 1996 yılının bahar aylarında ailesiyle birlikte Antalya'ya yerleşti. İlkokul ve ortaokul eğitimini Barbaros İlköğretim Okulu'nda, lise eğitimini Antalya Gazi Lisesi'nde tamamladı. Lise yıllarında babasının kendisine aldığı gitarla müziğe ilk adımını atan Manuş; gitar, şan ve müzik eğitimi aldığı derslerden sonra 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik bölümünü kazandı. O dönemlerde kendi cover ve beste kayıtlarını sosyal ağlarda paylaşarak ismini duyurdu. 2015 yılı itibariyle müziğine ilgiyle yaklaşan Murat Kınay ile tanıştı ve birlikte çalışmaya başladı.

Çok yönlü müziğinde geleneksel seslerden ilham alan Manuş Baba için, Antalya'dan İstanbul'a uzanan müzik yolculuğu birçok yeniliği de beraberinde getirdi. 2016'nın başlarında “Albümsüz Türkiye Turnesi” kapsamında birçok şehirde dinleyenleriyle buluşan sanatçı, “Birbirimize İyi Gelelim” diyerek sevginin gücüne dikkat çekti.