Manuş Baba: “Hala ekmek arası salça yiyorum”

‘Geleneksel Salçalı Köfte’ festivalinin, bu sene ikincisi düzenlendi. Valilik meydanında düzenlen festivalin son gecesinde ise ‘Manuş Baba' olarak bilinen şarkıcı Mustafa Özkan sahne aldı. Elazığ, Malatya, Bingöl, Tunceli, Adıyaman dahil bir çok şehirden binlerce kişinin yoğun ilgi gösterdiği konserde Manuş Baba rüzgarı esti. Sahnede yaklaşık 1,5 saat kalan Manuş Baba, birbirinden farklı çok sayıda şarkıyı seslendirdi.

Festivalde bulunmaktan dolayı mutluluk duyduğunu ifade eden ünlü şarkıcı Manuş Baba, “Salçayı çok seviyorum. Küçüklükten Tarsus'ta kalan bir alışkanlık. Hala ekmek arası salça sürer yerim. Bir de köfte ile birleşince çok güzel bir lezzeti var. Bugün de tatma şansını yakaladım. Emeklerine ve yüreklerine sağlık. Salçalı Köfte' festivali gerçekten bizim için de çok ilginç bir festival oldu. Afiyet bal şeker olsun” diye konuştu.

(İHA)