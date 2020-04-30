Manuş Baba kimdir, gerçek adı nedir? Manuş Baba nereli ve kaç yaşında?

Manuş Baba, 1988 doğumludur. Gerçek adı Mustafa Özkan'dır. Sesi ve müzik tarzıyla son yıllarda müzikseverler tarafından beğenilen ve ilgiyle takip edilen Manuş Baba hakkında bilinmesi gerekenler haberimizde… Manuş Baba nereli ve kaç yaşında?

Pop, rock ve deneysel olarak nitelendirdiği kendi beste ve cover kayıtlarını kişisel web sayfalarında, sosyal medyada ve konserlerinde paylaşması ile adını duyuran Manuş Baba hakkında bilmek istediğiniz tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz. Manuş Baba kimdir? Nerede doğdu, kaç yaşında, dizileri, filmleri ve albümleri…

MANUŞ BABA KİMDİR?

Manuş Baba olarak sahne alan Türk müzisyen ve şarkıcı Mustafa Özkan, 1 Aralık 1986 tarihinde Mersin Tarsus'ta dünyaya gelmiştir. 1996 yılında ailesiyle birlikte Antalya'ya yerleşen Manuş Baba, ilk, orta ve lise eğitimini Antalya'da tamamladı.

Sahne adı olan Manuş Baba lakabını; Manuş lakabını anneannesi küçükken ona öyle seslendiği için, Baba lakabını ise bebekken konuşmaya başladığında ağzından ilk çıkan kelime olduğu için almıştır. 2010 yılında Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Müzik Bölümü’nü kazanan Manuş Baba, o yıllarda Güneşe Yolculuk Grubu’nun vokalisti olarak çeşitli mekanlarında sahne aldı. 2015 yılında yaptığı müziği beğenen Murat Kınay ile tanıştı ve birlikte çalışmaya başladı.

2016 yılının başlarında “Albümsüz Türkiye Turnesi” kapsamında birçok şehirde dinleyicilerle buluşan Manuş Baba, 2017 yılının Mayıs ayında kendisini derinden etkileyen “Dönersen Islık Çal” filminden esinlendiği albümünü yayınlamıştır.

Bu albümünün ilk şarkısı “Eteği Belinde” Manuş Baba’nın yaşadığı Balat semtinde çekilmiş ve milyonlarca kişi tarafından çok sevilmiştir. 2019 yılının Temmuz ayında ise İki Gözümün Çiçeği albümünü müzikseverlerin beğenisine sunmuştur.

Albümleri:

Dönersen Islık Çal (2017)

İki Gözümün Çiçeği (2019)