Manuş Baba, sakalsız fotoğrafını yorumladı

Şarkıcı Manuş Baba, verdiği bir konserde asker fotoğrafı ve çok konuşulan sakalsız görüntüsüyle ilgili konuştu.

Manuş Baba, Altınoluk Amfi Tiyatro'da düzenlenen konserde sevenleriyle buluştu. ‘Dönersen Islık Çal' ve ‘İki Gözümün Çiçeği' albümlerinden şarkılarını seslendiren sanatçıya konser boyunca coşkulu bir kalabalık eşlik etti.

“HASRET KALMIŞIM”

Konserde dinleyicileriyle sohbet de eden Manuş Baba, “Askerde beni sakalsız görenler önce şaşırdı sonra sakalsız halimle dalga geçtiler, açıkçası ben de kendime çok güldüm. Uzun zamandır kendimi sakalsız görmemiştim. Hasret kalmışım” dedi.