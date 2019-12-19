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Marc Anthony’nin 120 metrekarelik yatı yandı
Marc Anthony’nin 120 metrekarelik yatı yandı
Marc Anthony'nin yatı, dün akşam bilinmeyen bir sebepten dolayı, Miami yat limanında yanmaya başladı. Miami itfaiyesi ise patlamayı engelledi...
Magazin 19 Aralık 2019 - 10:06

Ünlü şarkıcı Marc Anthony’nin ünlü teknesi dün akşam bilinmeyen bir nedenden dolayı yanmaya başladı. Miami itfaiyesi duruma el koydu ve yat patlamadan söndürmeyi başardı. Yapılan açıklamada ise “Şu anda her şey kontrol altında” denildi.

Fotoğraflar Miami itfaiyesinden alınmıştır…

Jennifer Lopez’in eski eşi Anthony’in 7.5 milyon dolarlık, 120 metrekarelik, içinde havuzu bulunan yatı oldukça ünlü. Hatta geçen yıl nisan ayında 20 mankenle yatında parti veren Marc Anthony’nin gecesi basında geniş yer bulmuş, tepkilere neden olmuştu…

Marc Anthony

Yatın ünlü konukları da hiçbir zaman eksik olmadı. Beckham Ailesi, DJ Khaled, Latin şarkıcılar, futbolcular ve daha pek çok tanınmış isim, yatın misafirleri arasında yer aldı. Ünlü yatta 12 kişilik yatak, 5 kabin, çamaşır yıkama / kurutma makinesi, barbekü, uydu TV, klima, WiFi, jakuzi, iki ayrı bar dahil iki yemek salonu bulunuyor. Ayrıca, ana süit, okyanusun 180 derecelik manzarasına sahip.

Son güncelleme: 10:19 - 19.12.2019
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