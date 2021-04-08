Margot Robbie fit görünüşünün altındaki sırları açıklıyor

Sadece oyunculuğuyla değil aynı zamanda kusursuz görünüşüyle de dikkat çeken Margot Robbie, Women’s Health UK dergisinin gelecek ayki sayısı için beslenme sırlarını paylaştı.

Suicide Squad'dan sonra rol alacağı yapımlardan biri olan Barbie için görüntüsüne ayrıca dikkat eden oyuncu menüsünde tatlı olmayan bir diyet uyguladığını söylüyor. Kahvaltı için yulaf lapası ve bağışıklığı artıran smoothie; öğle yemeği için, tavuklu salata ve akşam yemeği için de tatlı patatesli ton balığı tercih eden Robbie, spor yapmayı da ihmal etmiyor.

DANS ETMEYİ VE TENİS OYNAMAYI SEVİYOR

Çocukken trapez eğitimi alan hatta bu konuda sertifikası bile olan oyuncu, şimdilerde pilates dersleri alıyor. İyi bir esnemeden sonra kendisini çok daha iyi hissettiğini söyleyen Robbie, Suicide Squad için boks ve dövüş antrenmanlarına katıldığını da ekliyor: “Gerçekten çok eğlenceli buldum, ancak kısa sürede ağırlık kaldırmaya pek de bayılmadığımı anladım. Eğer bir role hazırlanmıyorsam dans dersleri almak ya da arkadaşlarımla tenis oynamak gibi sevdiğim şeyleri yapmayı tercih ediyorum.”



New York'tan Londra'ya taşınan oyuncu, buraya geldiğinden beri çay konusunda adeta takıntılı hale geldiğini ve sürekli çay içtiğini sözlerine ekliyor.

Robbie, fiziğine dikkat etse de aynı zamanda tam bir yemek tutkunu. Ancak rollere hazırlanırken katı diyetler uygulamaktan ve egzersizlerden asla kaçınmıyor.

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