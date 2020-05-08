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Margot Robbie, karantinada ruh sağlığını nasıl koruduğunu anlattı
Margot Robbie, karantinada ruh sağlığını nasıl koruduğunu anlattı
Ünlü oyuncu Margot Robbie, karantina günlerinde ruh sağlığını nasıl koruduğunu anlattı. Geliştirdiği terapi uygulamalarıyla listeler yaptığını söyleyen Robbie, zihnini rahatlatan şeyler düşündüğünü ifade etti.
Magazin 8 Mayıs 2020 - 08:49

Avustralyalı oyuncu Margot Robbie, karantina günlerinde akıl sağlığını nasıl koruduğunu Child Mind Institute’ün #WeThriveInside kampanyası kapsamında video çekerek paylaştı. 29 yaşındaki yıldız, özellikle listeler yapmayı terapi gibi gördüğünü söyledi.

DepoPhotos

Robbie, “Bir şeyi aklımdan alıp listeme ekliyorum ve eğer o gün o işi halledemezsem stres yapmıyorum. Ertesi gün bıraktığım yerden devam ediyorum” dedi.

Ünlü oyuncu, zihnini rahatlatacak şeyleri her gün düşünmeye öncelik verdiğini belirtti. Robbie, “Bence zihninizi rahatlatan şeyleri düşünmek ve bunu gününüze uygulamak için kendinize zaman ayırmak oldukça önemli” dedi.

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