Maria Gladkikh kimdir? Maria Dilek Gladkikh Türk mü?

Gazeteci ve spiker Maria Dilek Gladkikh internette merak ediliyor. Babasının Türk olduğu bilinen ünlü spiker birçok Instagram yayınına konuk oluyor ve hayatı dikkat çekiyor. İşte Maria Gladkikh kimdir sorusunun cevabı...

Babasının Türk olduğu bilinen ünlü spiker Türkiye’deki sosyal medya kullanıcılarının gündeminde yer alıyor. Birçok canlı yayına katılan ve izleyicileri hem şaşırtan hem de hayatı hakkında merak uyandıran güzel ismin hayatı hakkında ayrıntılar şı şekilde…

MARİA DİLEK GLADKİKH KİMDİR?

Gladkih’in Annesi Rus, babası Türk’tür. Maria Dilek Gladkikh kendisi ile ilgili yaptığı paylaşımda, kendisini şöyle tanımlıyor…

“Babamı hiç tanımadım, fotoğraflarda gördüm sadece. 11 yaşına kadar Türkçe bilmiyordum, kan çekiyor ama Türkçe’yi tamamen kendim öğrendim. Türkiyede hiç yaşamadım. “Rusya24” kanalının Haber Spikeriyim. Stüdyo'da neler oluyor? Yayınların perde arkasını gösteriyorum. Rusça, İngilizce, İspanyolca biliyorum. Arapça ve Portekizce öğreniyorum şimdi. Bu dilleri nasıl öğrendim? Taktiklerimi paylaşıyorum”