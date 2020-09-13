Maria ile Mustafa 2. son bölümde neler oldu? Maria ile Mustafa 3. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Yayınlandığı ilk bölümün ardından beğeni toplayan Maria ile Mustafa dizisi bu akşam 2. son bölümüyle ekranlara geldi. Hilmi Cem İntepe ve Jessica May'ın başrollerde yer aldığı dizinin son bölümünde; Mustafa'nın Gonca ile evli olduğunu öğrenen Maria, alnından vurulmuşa döndü. İşte Maria ile Mustafa 3. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşananlar...

MARİA İLE MUSTAFA 3. YENİ BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Maria ile Mustafa dizisinin 3. yeni bölüm fragmanı henüz gelmedi. Dizinin yeni bölüm fragmanı yayınlandığında sayfamızdan ve aşağıdaki bağlantı üzerinden izlenebilecek.

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜM FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Biz birbirimize aşığız!”

Mustafa’nın Gonca ile evli olduğunu öğrenen Maria, alnından vurulmuşa döndü. Diğer yandan babası tarafından İstanbul’a gönderilen Nadire de Nihat’la yarım kalan hesaplaşmasını tamamlamak için gizlice Kapadokya’ya gitti. Mustafa, bir yandan ailesiyle uğraşırken diğer yandan Maria’ya evliliğiyle ilgili bütün gerçekleri açıklamaya çalışsa da Maria’nın ona olan öfkesi de, kırgınlığı da dinmez ve Kapadokya’yı terk etmeye karar verdi. Ancak bu düşündüğü o kadar kolay olmadı…

İLK BÖLÜM ÖZETİ

Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya’lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi’nden Mustafa Candemir’le tanışır. Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği “Güzel Atlar Diyarı”nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir!