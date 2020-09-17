Maria ile Mustafa 3. bölüm 2. fragmanı yayınlandı! Maria, Mustafa’ya hamile olduğunu söylüyor…

MARİA İLE MUSTAFA 3. BÖLÜM 2. FRAGMANI
“Bizim bir bebeğimiz olacak sevgilim…”#MariaileMustafa yeni bölümüyle Pazar 20.00’de #atv‘de! @atvcomtr pic.twitter.com/zQucB8VCG4
— Maria İle Mustafa (@mariamustafatv) September 16, 2020
MARİA İLE MUSTAFA 3. BÖLÜM 1. FRAGMAN
“Bana sensizlik dışında hiçbir şey olmaz!”#MariaileMustafa yeni bölümüyle 20 Eylül Pazar 20.00’de #atv‘de! @atvcomtr pic.twitter.com/9SosgPprZf
— Maria İle Mustafa (@mariamustafatv) September 13, 2020
MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİNDE SON BÖLÜMDE NELER YAŞANDI?
Kolombiyalı bir anne ve Kapadokya'lı bir babanın kızı olan Maria Yıldırım, yıllar sonra doğduğu büyülü topraklara geri döner. Bu yolculuk sırasında yörenin en büyük ailelerinden biri olan Candemir Ailesi'nden Mustafa Candemir'le tanışır.
Biri kaderinde ne yazılıysa onu, diğeri ise kendi kaderini kendi yazmaya inanan bu iki genç kısa sürede birbirlerine deliler gibi aşık olurlar. Maria, henüz küçük bir kızken terk ettiği ‘Güzel Atlar Diyarı’nda hayatının aşkını bulduğunu düşünür. Ama onu çok büyük bir sürpriz beklemektedir. Mustafa Candemir, göründüğü kadar özgür bir adam değildir