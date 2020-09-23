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Maria İle Mustafa 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Maria İle Mustafa 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahtı olan Mustafa'nın aşk hikayesini konu alan Maria ile Mustafa dizisinin 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı. Dizinin son fragmanında, Mustafa'nın "Sevdiğim kadınla birlikte mutlu olmaya gidiyorum ben" sözleri dikkat çekiyor. İşte Maria ile Mustafa 4. bölüm 2. fragmanı...
Magazin 23 Eylül 2020 - 22:30

MARİA İLE MUSTAFA 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI 

MARİA İLE MUSTAFA 4. BÖLÜM İLK FRAGMANI

SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

Galip’in ateşlediği silah ortalığı karıştırır. Mustafa’nın Gonca’dan ayrılmamasını isteyen Kudret, Maria’yı kovar. Karnında Mustafa’nın bebeğini taşıyan Maria, aşkıyla gururu arasında ne yapacağını bilemez!

Reyhan’ın söyledikleri onu bir karar vermeye zorlar. Nadire, intikam hırsı ve öfkesi nedeniyle olanlardan büyük bir suçluluk duyar.

Maria, hayatını en zor kararını vermeye çalışırken, aşkı uğruna bütün dünyayı karşısına alan Mustafa’nın Maria’dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur.

İkisi de kendilerini bekleyen çok büyük tehlikeden habersizdirler!