Maria İle Mustafa 4. bölüm 2. fragmanı yayınlandı!

MARİA İLE MUSTAFA 4. BÖLÜM 2. FRAGMANI
“Sevdiğim kadınla birlikte mutlu olmaya gidiyorum ben…”#MariaileMustafa yeni bölümüyle Pazar 20.00’de #atv‘de! @atvcomtr pic.twitter.com/u8kUlCjvss
— Maria İle Mustafa (@mariamustafatv) September 23, 2020
MARİA İLE MUSTAFA 4. BÖLÜM İLK FRAGMANI
“Maria ile Mustafa kaçacaklar!”#MariaileMustafa yeni bölümüyle Pazar 20.00’de #atv‘de! @atvcomtr pic.twitter.com/kXf0tWoati
— Maria İle Mustafa (@mariamustafatv) September 20, 2020
SON BÖLÜMDE NELER OLDU?
Galip’in ateşlediği silah ortalığı karıştırır. Mustafa’nın Gonca’dan ayrılmamasını isteyen Kudret, Maria’yı kovar. Karnında Mustafa’nın bebeğini taşıyan Maria, aşkıyla gururu arasında ne yapacağını bilemez!
Reyhan’ın söyledikleri onu bir karar vermeye zorlar. Nadire, intikam hırsı ve öfkesi nedeniyle olanlardan büyük bir suçluluk duyar.
Maria, hayatını en zor kararını vermeye çalışırken, aşkı uğruna bütün dünyayı karşısına alan Mustafa’nın Maria’dan vazgeçmeye hiç niyeti yoktur.
İkisi de kendilerini bekleyen çok büyük tehlikeden habersizdirler!