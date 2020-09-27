Maria İle Mustafa 4. son bölümde neler oldu? Maria İle Mustafa 5. yeni bölüm fragmanı geldi mi?

Maria İle Mustafa dizisi bu akşam 4. son bölümle ekranlara geldi. Dizinin bu akşamki son bölümünde, Maria, başlarına gelen her şeyden sorumlu olduğunu düşünerek kendini suçlarken bir bebekleri olacağını öğrenen Mustafa, mutlu olmaları için zor bir karar verdi. İşte Maria İle Mustafa 5. yeni bölüm fragmanı ve son bölümde yaşanan olaylar...

MARİA İLE MUSTAFA 5. YENİ BÖLÜM FRAGMANI GELDİ Mİ?

Maria İle Mustafa dizisinin 5. yeni bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Dizinin yeni bölüm fragmanı geldiği anda aşağıdaki bağlantıdan izlenebilecek.

MARİA İLE MUSTAFA YENİ BÖLÜM FRAGMANI





SON BÖLÜMDE NELER OLDU?

“Sevdiğim kadınla birlikte mutlu olmaya gidiyorum ben…”

Maria, başlarına gelen her şeyden sorumlu olduğunu düşünerek kendini suçlarken bir bebekleri olacağını öğrenen Mustafa, mutlu olmaları için zor bir karar verir. Feriha gizlice öğrendiği bu kararı Kudret’e yetiştirir.

Mustafa’nın verdiği kararı öğrenen Kudret, Maria’yı da alıp konağa yerleşmesini önerir. Nadire ile Nihat, bu defa Nisan ve Rüzgar yüzünden karşı karşıya gelmek zorunda kalırlar! Diğer yandan Gonca, Maria ile Mustafa’yı öldürmeye çalışan Galip’le yüzleşir.

Mustafa’nın Maria için kızını boşayacağını öğrenen Haşmet harekete geçer. Mustafa’nın verdiği önemli karar ortaya çıkınca, başta Gonca olmak üzere herkes büyük bir şok yaşar!