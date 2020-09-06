Maria ile Mustafa dizisi oyuncuları kimler?

Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in başrollerde oynadığı Maria ile Mustafa dizisi bu akşam ilk bölümü ile izleyicilere "merhaba" diyecek. Maria ile Mustafa dizisinin kadrosunda birçok usta isimin yanı sıra genç yetenekler de yer alıyor.

ATV'de yayınlanacak olan ve yapımcılığını NTC Medya'nın üstlendiği Maria ile Mustafa 6 Eylül Pazar günü ekranlara ilk bölümü ile gelecek. Hilmi Cem İntepe ve Jessica May’ın arasında geçecek aşk hikayesine odaklanacak dizinin oyuncuları arasında birçok ünlü isim yer alıyor.

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent'in başrollerini paylaştığı, Alpay Atalan, Ezgi Çelik, Haki Biçici, Zeynep Gülmez, Hülya Gülşen, Tuğba Tutuğ gibi isimlerin de rol alacağı dizi, hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.

TANER LEVENT KİMDİR?

Tamer Levent 13 Ekim 1950'de İzmir'de dünyaya gelmiştir. 1971 yılında Ankara Devlet Konservatuarı Tiyatro Bölümüne seviye sınavı ile girdi. Ankara Devlet Konservatuarı Yüksek Bölümünden 1977 yılında mezun oldu. Devlet Tiyatrolarında önce oyuncu daha sonra yönetmen olarak çalışmalar yaptı.

Devlet Tiyatroları genel müdürlüğü ve genel müdür yardımcılığı görevlerinde bulundu. Yönettiği oyunlar; Rusya, Kanada, Güney Kore, İran ve Kuzey Kıbrıs'ta festivallere davet edildi. Hâlen Devlet Tiyatrolarında rejisör kadrosundadır ve Devlet Tiyatroları Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı TOBAV ile Tiyatro Oyuncuları Meslek Birliği TOMEB kurucusu ve ilk Genel Başkanıdır.

Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesinde, Eskişehir Anadolu Üniversitesinde, New York Üniversitesi Tiyatro Bölümünde, Berlin Yüksek Sanat Okulu Tiyatro Bölümünde; İngiltere Yorkshire Bretton Hall College'de ve Warwick Üniversitesinde “Yaratıcı Oyunculuk” dersleri verdi. Belçika, Lüksemburg ve Macaristan'da Avrupa Parlamentosu'yla birlikte düzenlenen tiyatro buluşmalarının prensiplerinin oluşturulduğu komitelerde ve organizasyonlarda bulundu, seri atölye çalışmaları yönetti. Fransa ve Tunus'ta uzun süreli atölye çalışmaları yaparak sonuçlarını birer gösteri hâline dönüştüren Tamer Levent, radyo ve televizyonlarda da dizi programlar, drama çalışmaları gerçekleştirdi. TRT Radyo-1'de Gecenin İçinden programında izleyicilerle canlı iletişim programı yaptı. Çin ve Hindistan belgeselleri gerçekleştirdi.

Dünyanın pek çok ülkesinde drama atölyeleri yönetti. Bernarda Alba'nın Evi isimli tiyatro oyununun baleye uyarlanmasında, Binnaz Aydan'ın koreografisini yaptığı TV programının reji ve tekst çalışmasını yaptı. Tamer Levent ayrıca FIA (Uluslararası Aktörler Federasyonu) Türkiye Temsilcisi'dir. IATA (Uluslararası Amatör Tiyatrolar Birliği) yönetim kurulu üyeliğinde bulundu. Yerli ve yabancı dergilerde yazıları yayımlandı. Oyunculuk ve yönetmenlik çalışmalarının yanı sıra TOBAV (Devlet Tiyatro Opera ve Balesi Çalışanları Vakfı) Genel Başkanlığı'nı yürüten Tamer Levent, 1984 yılında kurduğu Sanat Kurumu Deneme Sahnesinde drama çalışmaları başlatmıştır.

EZGİ ÇELİK KİMDİR?

6 Ağustos 1984 İstanbul doğumlu olan Ezgi Çelik, küçük yaşlardan beri tiyatro oynayan Çelik Şehir Tiyatrolarında eğitim görmüştür. 12 yaşında ‘Kral Oedipus' oyununda ilk kez profesyonel olarak sahneye çıkan oyuncu, İstanbul Şehir Tiyatroları lise boyunca devam etti, ardından Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi Devlet Konservatuarı'na girmiştir. Ünlü oyuncunun ilk dizisi Kara Yılan olmuştur. Ezgi Çelik'in rol aldığı yapımlar arasında Asi, Gurbet Kuşları, Bu Kalp Seni Unutur mu?, Şubat, Ben de Özledim, Bir Çocuk Sevdim, Arka Sokaklar, Muhteşem Yüzyıl Kösem, Dayan Yüreğim gibi diziler var.