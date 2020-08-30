Maria ile Mustafa dizisi yayın tarihi belli oldu! Maria ile Mustafa ne zaman başlıyor? İşte dizinin oyuncuları, konusu ve fragmanı…

Maria ile Mustafa dizisi yayın tarihi belli oldu! Maria ile Mustafa ne zaman başlıyor? İşte dizinin oyuncuları, konusu ve fragmanı…

Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent'in başrollerde oynadığı Maria ile Mustafa yayın tarihi belli oldu. Merakla beklenen dizi 6 Eylül Pazar günü ekranlara "merhaba" diyecek. ATV'de yayınlanacak Maria ile Mustafa dizisi fragmanı ve konusu haberimizin içerisinde yer alıyor.

ATV’de yayınlanacak olan ve yapımcılığını NTC Medya’nın üstlendiği Maria ile Mustafa yayın tarihi belli oldu. Başrollerini Hilmi Cem İntepe, Jessica May ve Tamer Levent’ın paylaştığı Maria ile Mustafa dizisinin kadrosunda birçok usta isimin yanı sıra genç yetenekler de yer alıyor. İşte Maria ile Mustafa dizisinin yayın tarihi…

MARİA İLE MUSTAFA NE ZAMAN BAŞLIOR?

Maria ile Mustafa dizisi 6 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında olacak.

MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NE?

Kolombiya’dan Türkiye’ye gelen Maria ile Ürgüp’ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa’nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

MARİA İLE MUSTAFA DİZİSİ OYUNCULARI KİMLER?

Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent’in başrollerini paylaştığı, Haldun Boysan, Alpay Atalan, Ezgi Çelik, Haki Biçici, Zeynep Gülmez, Hülya Gülşen, Tuğba Tutuğ gibi isimlerin de rol alacağı dizi, hayranları tarafından heyecanla bekleniyor.