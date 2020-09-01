Maria ile Mustafa ne zaman başlayacak? İşte ilk bölüm fragmanları

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüplü bir ailenin oğlu olan Mustafa'nın imkansız aşkını anlatan Maria ile Mustafa dizisi bu sezon ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Heyecanla beklenen ve çekimleri Kapadokya'da devam eden Maria ile Mustafa dizisinin yayın tarihi belli oldu.