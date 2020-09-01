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Maria ile Mustafa ne zaman başlayacak? İşte ilk bölüm fragmanları
Maria ile Mustafa ne zaman başlayacak? İşte ilk bölüm fragmanları
Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüplü bir ailenin oğlu olan Mustafa'nın imkansız aşkını anlatan Maria ile Mustafa dizisi bu sezon ATV ekranlarında seyirciyle buluşacak. Heyecanla beklenen ve çekimleri Kapadokya'da devam eden Maria ile Mustafa dizisinin yayın tarihi belli oldu.
Magazin 1 Eylül 2020 - 14:58

Maria ile Mustafa dizisinde başrolleri Jessica May, Hilmi Cem İntepe ve Tamer Levent paylaşıyor.

MARİA İLE MUSTAFA NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Maria ile Mustafa dizisi 6 Eylül Pazar akşamı ilk bölümüyle ATV ekranlarında olacak.

MARİA İLE MUSTAFA 3. FRAGMANI


MARİA İLE MUSTAFA 2. FRAGMANI


MARİA İLE MUSTAFA 1. FRAGMANI


MARİA İLE MUSTAFA KONUSU NE?

Kolombiya'dan Türkiye'ye gelen Maria ile Ürgüp'ün tanınmış ailesinin veliahdı olan Mustafa'nın aşk hikâyesini konu alan dizi, bu aşk içinde üst seviyede bir gerilimi, imkânsızlığı ve yaşadıkları büyük zorlukları ekranlara taşıyacak.

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