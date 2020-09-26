Mariah Carey ilk kez anlattı: Ablam uyuşturucuya zorladı

ABD'li şarkıcı Mariah Carey, 12 yaşındayken ablası Allison'ın kendisine uyuşturucu vermeye çalıştığını ve seks işçisi yapmaya zorladığını iddia etti.

‘The Oprah Conversation’adlı programa konuk olan 50 yaşındaki Mariah Carey, yakında çıkacak olan ‘The Meaning of Mariah Carey’ adlı kitabından bazı bölümler okudu.

“ESKİ ABLAM VE ESKİ AĞABEYİM”

Carey, kitabında 12 yaşındayken ablası Allison’ın kendisini bir seks işçisi yapmaya zorladığını iddia etti. Carey, ablası Allison ile ağabeyi Morgan hakkında, “eski ablam” ve “eski ağabeyim” ifadelerini kullandı.

Şarkıcı her ikisinin de yıllarca kendisi hakkında yalanlar söyleyip kendisine saldırdıklarını iddia etti.



Mariah Carey, 12 yaşındayken ablası Allison’ın kendisine zorla uyuşturucu vermeye çalıştığını ve bu sırada da yaralayarak üçüncü derecede yanıklar oluşmasına yol açtığını ileri sürdü. Carey, ağabeyini uç noktada şiddete eğilimli, ablasını da travmalı diyerek tanımladı.

MARİAH CAREY KİMDİR?

Mariah Carey, 27 Mart 1970’te, yarı Venezuelalı, yarı Afrika kökenli bir babanın ve İrlandalı bir annenin en küçük çocukları olarak dünyaya geldi. Fakir bir çocukluk geçiren Mariah Carey, henüz üç yaşındayken annesi ve babası ayrıldı ve üç kardeşten en küçüğü olduğu için annesinin yanında yaşamını sürdürmeye başladı.

Küçük bir çocukken sesini fark eden annesi sayesinde müzik eğitimi almaya başlayan sanatçı, liseyi bitirene kadar amatör olarak müzik çalışmalarını sürdürdü. Liseyi bitirdikten sonra da profesyonel olarak çalışmak için Manhattan’a yerleşti.

Müzik kariyerine Brenda K. Starr’a geri vokal yaparak başladı. Bu sırada klavyeci arkadaşı Ben Margulies ile beraber şarkılar yazmaya başladı. 1988 yılında demo kasedini bir partide Sony Music’in müdürü Tommy Mottola’ya dinlettiren Carey, Mottola’nın sesine hayran olması ile albüm anlaşmasını imzaladı ve 1990 yılında ilk albümü Mariah Carey’i çıkarttı.

‘Mariah Carey’ albümü çok geçmeden ABD çapında 10 milyon kopya satarak Carey’i üne kavuşturdu. Albümüyle ve ‘Vision Of Love’ şarkısıyla Grammy ödüllerinde iki dalda aday gösterilen Carey, iki ödülü de kucakladı.