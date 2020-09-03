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Mariah Carey’nin milyon dolarlık karantina evi
Mariah Carey’nin milyon dolarlık karantina evi
Ünlü şarkıcı Mariah Carey, iki çocuğuyla birlikte corona virüsü salgınından korunmak için adeta sarayı andıran bir malikanede inzivaya çekildi. Hastalığın hızla yayılmaya devam etmesi nedeniyle Manhattan'daki lüks dairesinden çıkan Carey'nin bu yapıya ne kadar kira ödediği henüz bilinmiyor.
Magazin 3 Eylül 2020 - 10:07

Grammy ödüllü şarkıcı Mariah Carey, Nick Cannon ile evliliğinden dünyaya gelen ikizleri Moroccan ve Monroe ile birlikte salgından korunmak için Los Angeles yakınlarındaki Westchester County’de bulunan gösterişli bir malikane kiraladı.

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50 yaşındaki şarkıcının bu lüks malikane için ne kadar kira ödediği henüz bilinmiyor. Ancak mülkün sahip olduğu özellikler ve bulunduğu bölgelere bakılırsa bu paranın binlerce dolarla ifade edileceği düşünüyor.

Backgrid UK

Carey, salgının başladığı dönemde çocukları ve yardımcılarıyla birlikte Manhattan’daki lüks dairesinde kalıyordu. Corona virüsü karantinası için Carey’nin seçtiği bu malikane 2012 yılında 4.8 milyon dolara Wall Street’in en varlıklı isimlerinden biri olan Jay Dweck’e satılmıştı.

Backgrid UK

Malikane, son sistem teknolojik olanaklarla donatılmış durumda. Anahtarsız, biyometrik tanıma özelliği olan giriş ve tüm mülkü 24 saat boyunca gözlem altında tutan 20 tane güvenlik kamerası da bulunuyor.

Backgrid UK

Mariah Carey’nin karantina için kiraladığı bu mülkün çarpıcı bir özelliği daha var. Carey, 2008’de Nick Cannon ile bu malikanede evlenmişti.

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