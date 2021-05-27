Marilyn Manson hakkında tutuklama kararı çıkarıldı

Son zamanlarda kendisine yöneltilen iddialarla gündeme gelen dünyaca ünlü şarkıcı Marilyn Manson hakkında tutuklama kararı çıkartıldı.

DÖNÜŞ YAPMIYOR

BBC’de yer alan habere göre, New Hampshire polisi tarafından yapılan açıklamada, Manson ve menajerlerinin tutuklama kararından bir süredir haberdar olduğu ancak dönüş yapmadığı belirtildi.

Gilford Polis Departmanı, her suçlamanın bir yıldan az hapis cezası ve 2 bin dolara kadar cezası olabileceğini söyledi.

“O, KADINLARI YOK EDEN BİR CANAVAR”

‘Game of Thrones’ oyuncusu Esme Bianco, geçen şubat ayında 52 yaşındaki şarkıcının kendisini baltayla kovalamasının ardından ondan ayrıldığını açıklamıştı.

Fiziksel ve psikolojik istismara maruz kaldığını iddia eden Bianco, şarkıcıyı, “Pek çok kadını neredeyse yok eden bir canavar” şeklinde tanımlamıştı.

“TACİZCİMİN ADI MARİLYN MANSON”

Oyuncu Evan Rachel Wood ise 2007 yılında henüz 19 yaşındayken aşk yaşamaya başladığı ve bir yıl sonra ayrıldığı Marilyn Manson’ın kendisini yıllarca taciz ettiğini açıklamıştı.

Marilyn Manson’ın başka hayatları da mahvetmesini engellemek istediğini vurgulayan oyuncu, “Bu tehlikeli adamı ifşa etmek için, birçok endüstriyi göreve çağırmak için buradayım” ifadelerini kullanmıştı.

Wood, artık susmayacağını da sözlerine eklemişti.

“EVİNDE TECAVÜZ ODASI VAR”

Şarkıcı Phoebe Bridgers ise arkadaşlarıyla ziyaret ettiği Manson’ın evinde bir tecavüz odası olduğunu öne sürmüştü.

Durumdan birçok kişinin haberdar olduğunu dile getiren Bridgers, şöyle konuşmuştu: “O zamanlar bunun sadece korkunç bir mizah anlayışından ibaret olduğunu düşündüm. Şirket biliyordu, yönetim biliyordu, grubumuz biliyordu. Şimdi kendi aralarında uzlaşıp, şok olmuş ve dehşete düşmüş gibi davranacaklar. Ne kadar acınası bir durum.”

“ETEĞİMİN ALTINI GİZLİCE FİLME ALDI”

Rock solisti Ellie Rowsell Marilyn Manson ile ilgili ilginç açıklamalarda bulunmuştu. Manson’ı eteğinin altını izinsiz filme almakla suçlayan Rowsell, “İnsanların onu savunduğunu görmek üzücü. Manson’ın ahlaksızlığını ortalıkta sergilemesi ona kadınları istismar etme hakkı vermiyor” demişti.

Marilyn Manson'un eski asistanı Ashley Walters da cinsel taciz suçlamasıyla Manson’a dava açmıştı. Walters’ın avukatları Manson’ın korkunç ve vahşi bir patron olduğunu, arkadaşlarına “Walters’ı el ile taciz edip öpebileceklerini” söylediğini ve aralıksız 48 saat çalıştırdığını belirtmişti.