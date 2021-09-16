Marilyn Manson’a açılan tecavüz davası zamanaşımı nedeniyle reddedildi

TMZ'nin haberine göre, dava yargıcı zamanaşımı olduğuna karar verdikten sonra Jane Doe'nun davasını reddetti.

Sozcu.com.tr

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Marilyn Manson, mayıs ayında Jane Doe tarafından dava edildi. Doe, Manson ile 2011 yılında birlikte olmaya başladı, ancak Mason’ın tecavüzüne uğradığını ve olayı bildirmediğini iddia etti. Ayrıca Doe, tecavüzle ilgili anılarını da bastırdığını bildirdi.

Yargıç, kadının hafızasının nasıl bastırıldığını veya saldırıyı neden daha önce bildirmediğini açıklayamaması üzerine davayı reddetti. Hakim, davayı yeniden açması için 20 gün süre verdi.

Manson’a, şu anda eski asistan Ashley Walters, Game of Thrones oyuncusu Esme Bianco ve eski kız arkadaşı Ashley Morgan Smithline dahil olmak üzere diğer kadınlardan gelen şikayetler üzerine farklı davalar da açılmış durumda.

Şubat ayında da Evan Rachel Wood, Mason tarafından geçmişte cinsel istismara uğradığını iddia etmişti.

Wood, açıklamasında şu sözlere yer vermişti: “İstismarcımın adı, dünyada Marilyn Manson olarak da bilinen Brian Warner. Yıllarca beni korkunç bir şekilde taciz etti. Beynim yıkandı ve boyun eğmek üzere manipüle edildim. İftira veya şantaj korkusuyla yaşamaktan bıktım. Bu tehlikeli adamı ifşa etmek için buradayım. Artık sessiz kalmayacak, birçok kurbanın yanındayım.”

Manson, Wood’un iddialarını reddetmişti.

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