Marilyn Manson’a bir dava da asistanından

Marilyn Manson, Ashley Walters'ın Los Angeles’ta açtığı davada cinsel saldırı, darp ve tacizle suçlanıyor.

37 yaşındaki Walters ve 52 yaşındaki Manson, 2010 yılında MySpace aracılığıyla iletişim kurduktan sonra bir araya geldiler. Mason'ın evine giden Walters, gece geç saatlerde Manson'ın fotoğraf çekimi ısrarıyla karşılaştı. Ardından da Mason'ın, gömleğini çıkarmasını istediğini iddia etti.

Walters'ın iddiaları arasında; çekimden sonra Manson’un onu yatağına ittiği, onu öpmeye çalıştığı da yer alıyor.

Walters, muhtemelen olayın saldırı olarak sayılmayacağını düşündüğünü söylüyor. Daha sonra Mason'ın, maaşını ikiye katlayarak kişisel asistanı olarak iş teklif ettiğini anlatan Walters'ın iddiaları bu kadarla bitmiyor.

MASON’IN YAKININDAN BİR KAYNAK İDDİALARI DOĞRULADI

Cut’a konuşan Walters, “Onun malıymışım gibi hissettirdi. Bana kendimi bir et parçası gibi hissettirdi” dedi. Manson'ın yakınlarından bir kaynağın ifadelerine göre de Manson, Walters'ı erkeklerin kucağına oturması için yönlendiriyordu.

Walters ve eski sevgilisi Evan Rachel Wood’un fotoğraflarını çekerek onlara karşı teminat olarak kullanan Manson'ı istismarla suçlayan kadınların sayısı her geçen gün çoğalıyor. Ashley Morgan Smithline, Evan Rachel Wood, Esme Bianco bu isimlerden sadece birkaçı.

İlk defa çıkan iddiaların ardından Marilyn Mason Şubat ayında, Instagram hesabından tüm suçlamaları reddettiğini belirten ve bir paylaşım yaptı. Mason açıklamasını yaptıktan sonra, paylaşımı yorumlara da kapattı.

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