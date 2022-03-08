Marilyn Manson’a kürtaj suçlaması

2007 ve 2010 yılları arasında beraber olup nişanlandığı Marilyn Manson'a şimdilerde nefret kusan aktris Evan Rachel Wood çarpıcı iddialarına devam ediyor.

Sozcu.com.tr

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15 Mart’ta HBO’da yayınlanacak Phoenix Rising belgeselinde konuşan 34 yaşındaki Wood, ilişkisi boyunca ünlü şarkıcı Marilyn Manson’ın tacizlerine ve manipülasyonlarına uğradığını söylemişti. Bu iddialarına devam eden aktris, şimdi de Manson tarafından uyuşturulduğunu ve uykusunda cinsel saldırıya uğradığını söylüyor.

Kan donduran iddialarına devam eden Wood, birliktelikleri esnasında ünlü şarkıcının korunmayı reddettiğini, sonrasında hamile kaldığını ve Manson tarafından kürtaja zorlandığını belirtti. Bu olayların kendisini çok yıprattığını söyleyen aktris, kendini öldürmeye çalıştığını da ekledi.

“KÜRTAJDAN SONRA UMURSAMAZ DAVRANDI”

Ünlü aktris, “Manson, prezervatif takmayı reddediyordu ve doğum kontrolüne dair benim aldığım önlemleri de reddediyordu. Benim tercih ettiğim doğum kontrolü yöntemlerine dair hep bir sorunu vardı” dedi.

Mildred Pierce dizisinin çekimleri esnasında hamile kalan ve kürtaja zorlanan Evan Rachel Wood, işlemin ardından Manson’ın son derece umursamaz davrandığını da ekledi.

Gerçek adı Brian Warner olan 53 yaşındaki Marilyn Manson ise Wood’un iddialarını şiddetle reddetti ve kendisini “tacizci” olarak gösterdiği için eski nişanlısına dava açtı.

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