Marilyn Monroe’nun elbisesi 280 bin dolara satıldı

Popüler kültürün en büyük ikonlarından Marilyn Monroe, bundan tam 57 yıl önce henüz 36 yaşındayken şaibeli bir şekilde hayata gözlerini yumdu. Hollywood’un parlayan yıldızı Monroe'nun 'Sahne Aşıkları’ filminde giydiği elbise 280 bin dolara satıldı.

Ölümünün üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen Hollywood’un en kalıcı yıldızlarından biri olmaya devam eden Marilyn Monroe’nun en unutulmaz filmlerinden birinde giydiği kıyafet, Los Angeles’taki açık artırmada 280 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 600 bin TL) satıldı.

KENNEDY’E ŞARKI SÖYLEDİĞİ KIYAFETİNİN REKORUNA ULAŞAMADI

Birçok ürün yüksek fiyatlara satılsa da hiçbiri Monroe’nun 1962’de zamanın ABD Başkanı John F. Kennedy’ye “doğum günü” şarkısını söylerken giydiği altın kristalli elbisenin 2016’da rekor kıran 4,8 milyon dolarlık (yaklaşık 27 milyon TL) satışına yaklaşamadı.

