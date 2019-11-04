Marilyn Monroe’nun elbisesi 280 bin dolara satıldı
Ölümünün üzerinden 57 yıl geçmesine rağmen Hollywood’un en kalıcı yıldızlarından biri olmaya devam eden Marilyn Monroe’nun en unutulmaz filmlerinden birinde giydiği kıyafet, Los Angeles’taki açık artırmada 280 bin dolara (yaklaşık 1 milyon 600 bin TL) satıldı.
KENNEDY’E ŞARKI SÖYLEDİĞİ KIYAFETİNİN REKORUNA ULAŞAMADI
Birçok ürün yüksek fiyatlara satılsa da hiçbiri Monroe’nun 1962’de zamanın ABD Başkanı John F. Kennedy’ye “doğum günü” şarkısını söylerken giydiği altın kristalli elbisenin 2016’da rekor kıran 4,8 milyon dolarlık (yaklaşık 27 milyon TL) satışına yaklaşamadı.