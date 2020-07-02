Mark Wahlberg: Farketmem 49 yılımı aldı

Mark Wahlberg, 49 yaşında her şeye alerjisi olduğunu öğrendi ve sosyal medya hesabından paylaşım yaparak 'Neredeyse her şeye alerjik olduğumun farkına varmam sadece 49 yılımı aldı' dedi...

Ünlü oyuncu Mark Wahlberg, Twitter hesabından yaptığı paylaşımla, birçok maddeye alerjisi olduğunu belirtti. Sırtının fotoğrafını takipçilerine gösteren Hollywood yıldızı, şikayetleri üzerine doktora gittiğini ve yapılan testler sonucunda her şeye alerjisi olduğunu öğrendiğini söyledi. Wahlberg “Neredeyse her şeye alerjik olduğumun farkına varmam sadece 49 yılımı aldı” dedi.

ABD’li oyuncuya yorum yapanlar arasında ünlü oyuncu Chris Pratt de yer aldı. Pratt, “Doktor değilim, ancak iğnelerin yapıldığı yerlerin yanındaki iltihaplanmaya bakılırsa iğnelerle delinmeye karşı alerjiniz var” dedi…