Marslı filmi konusu ve oyuncuları… Marslı filminde kimler oynuyor?

Mars filminin konusu ve oyuncuları merak ediliyor. Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Konusu buna dayanan Marslı’da kimler oynuyor? İşte Marslı filminin konusu ve oyuncuları…

Marslı filminin detayları merak ediliyor. Marslı filminde kimler oynuyor ve konusu neyi anlatıyor? Mars’ta geçen filmde yalnızlık ve hayatta kalma mücadelesi dikkat çekiyor.

OYUNCULAR

Matt Damon Rolü : Mark Watney

Jessica Chastain Rolü : Melissa Lewis

Kristen Wiig Rolü : Annie Montrose

Jeff Daniels Rolü : Teddy Sanders

MARSLI FİLMİ KONUSU

Mars gezegenine astronotların gönderildiği bir görevde, Mark Watney isimli astronot şiddetli bir fırtına sonrası öldü sanılarak ekibi tarafından terk edilir. Fakat Watney hayattadır ve kendisini Mars’ta yapayalnız bulur. Elindeki sınırlı olanaklarla, zekasını ve dayanıklılığını kullanarak dünyaya yaşadığına dair bir sinyal göndermeye çalışır. Milyonlarca mil uzakta NASA ve uluslararası bilim insanları durmaksızın bu ‘Marslı’nın eve dönmesi için uğraşırken, ekip arkadaşları da tehlikeli bir kararın eşiğine gelecektir…