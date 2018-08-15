Marta, sahnesini iç çamaşırlarıyla bitirdi

Slide 2 Slide 3 Slide 4 Slide 5 Slide 6 Slide 7 Slide 8 Slide 9 Slide 10

İspanya Torrelavega’da verdiği konserle sevenlerinin karşısına çıkan Sanchez, şarkı söylemeye başladıktan kısa bir süre sonra kıyafetinin azizliğine uğradı. Kıyafet askıları bir anda kopan Marta Sanchez sahneden ayrılmak yerine kıyafetinin kopan üzerini elleriyle tuttu. Bir süre böyle idare eden 52 yaşındaki Marta Sanchez, sonrasında yardımcılarının getirdiği montu üzerine geçirdi. Bu defa tek parça elbisenin alt kısmı ile sorun yaşamaya başlayan usta şarkıcı konserin sonlarına doğru kıyafetini üzerinden çıkardı ve sahnesini iç çamaşırlarıyla tamamladı.