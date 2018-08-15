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Marta, sahnesini iç çamaşırlarıyla bitirdi
Marta, sahnesini iç çamaşırlarıyla bitirdi
Efsane İspanyol pop şarkıcısı 52 yaşındaki Marta Sanchez sahnede başına gelen talihsiz kazayı büyük bir ustalıkla bertaraf etmeyi bildi.
Magazin 15 Ağustos 2018 - 09:32

İspanya Torrelavega’da verdiği konserle sevenlerinin karşısına çıkan Sanchez, şarkı söylemeye başladıktan kısa bir süre sonra kıyafetinin azizliğine uğradı. Kıyafet askıları bir anda kopan Marta Sanchez sahneden ayrılmak yerine kıyafetinin kopan üzerini elleriyle tuttu. Bir süre böyle idare eden 52 yaşındaki Marta Sanchez, sonrasında yardımcılarının getirdiği montu üzerine geçirdi. Bu defa tek parça elbisenin alt kısmı ile sorun yaşamaya başlayan usta şarkıcı konserin sonlarına doğru kıyafetini üzerinden çıkardı ve sahnesini iç çamaşırlarıyla tamamladı.

Son güncelleme: 11:54 - 15.08.2018
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