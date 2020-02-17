Bu web sitesi ne yazık ki Internet Explorer 9 ve altını desteklememektedir. Lütfen web tarayıcınızı Internet Explorer 10 ve üstü bir sürüme yükseltiniz.
- Trend Aramalar -
Title area
Martin Freeman çocuklarına şiddet uyguladığını itiraf etti
Martin Freeman çocuklarına şiddet uyguladığını itiraf etti
Martin Freeman, The Times'a konuştu ve geçmişte çocuklarına birkaç kez tokat attığını, onlara 'Küçük pislikler' diye seslendiğini itiraf etti.
Magazin 17 Şubat 2020 - 10:25

Sherlock dizisiyle hayran kitlesini artıran ünlü oyuncu Martin Freeman, The Times gazetesine verdiği röportajda, çocuklarına şiddet uyguladığını itiraf etti. 48 yaşındaki Freeman’ın Amanda Abbington’dan 11 ve 14 yaşlarında iki çocuğu var.

Backgrid

Freeman açıklamasında şu sözleri dile getirdi: “Muhtemelen iki kez tokat attım, ama onlara ikiden fazla ‘Küçük pislikler’ dedim. Bunu yapmamam gerektiğini biliyorum, ama ebeveynlikte her şeyin nasıl muhteşem olması gerektiğine dair çok fazla tasvir var, bu da insanlara kötü hissettiriyor.”

DepoPhotos

Çocuklarına dair “mantıklı gerekçe bulmakta” zorlandığında ya da “tahammülsüz” hissettiğinde veya “sabrı taştığında” azarladığını da sözlerine ekleyerek “Açıkçası çocuklarına vurmamak iyi bir fikir” dedi. Öte yandan Freeman’ın yeni projesinde ebeveynliği öfkeli bir babayı oynadığı yeni durum komedisi Breeders 12 Mart’ta seyirciyle buluşacak.

Son güncelleme: 11:25 - 17.02.2020
Etiketler