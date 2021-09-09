Marvel yıldızından Scarlett Johansson ve Disney savaşı yorumu

Doctor Strange'i canlandıran Benedict Cumberbatch, Avengers'ın başrol oyuncusu Scarlett Johansson'ın Disney'e açtığı dava hakkında ilk kez konuştu: "Her şey biraz karışık."

Sozcu.com.tr

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Avengers’ın başrol oyuncularından Scarlett Johansson geçtiğimiz haftalarda Disney’e tazminat davası açtı. Johansson, Black Widow’u sinemalarla aynı zamanda kendi platformunda da gösteren Disney ile hukuki bir savaşa girdi.

Johansson’ın mücadelesini Disney ise “Covid-19 pandemisinin korkunç ve uzun süreli küresel etkilerini duyarsızca göz ardı etmesi üzücü” olarak niteledi.

Ayrıca, aktrisin Black Widow’dan zaten 20 milyon dolar kazandığını ve Premier Access ile Disney Plus’ta yayınlanmasının ek tazminat kazanmada önemli olduğunu da belirtti.

Oyuncunun avukatı ise Disney’in yanıtını “Scarlett Johansson’a karşı kadın düşmanı bir saldırı” olarak nitelerken, Disney de sessizce tüm sorunun gizli tahkim yoluyla çözülmesini talep etti.

BÖYLE BİR ORTAMDA ÜCRETLERİ BELİRLEMEK ÇOK ZOR

Cumberbatch, rol arkadaşının yaşadığı yasal kargaşa hakkında soru sorulduğunda, “Avukatlar arasında olanlar üzücü. Sadece laf kalabalığı. Her şey biraz karışık. Disney’in milyar dolarlık işine katkıda bulunan sanatçılar için gelir akışlarının ne olması gerektiğini anlamaya çalışıyoruz” dedi.

Oyuncu aynı zamanda bir sanatçının yeni akış ortamında ücretlerin nasıl olduğunu anlamanın çok karmaşık olduğunu da sözlerine ekledi.

Johansson’ın hukuki mücadelesi hakkında tek konuşan Cumberbatch olmadı. Avengers’ın başrol oyuncularından biri olan Elizabeth Olsen, Vanity Fair ile yaptığı bir röportajda Johansson’ı överek oyuncu arkadaşının arkasında olduğunu belirtmişti.

Yapımcı Jason Blum da Johansson’ı överek, “Bunu yapmak gerçekten cesurca ve o tüm yetenekler için savaşıyor” dedi.

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