Maşa ile Koca Ayı: Yepyeni Maceralar filminin konusu ne?

Maşa ile Koca Ayı: Yepyeni Maceralar filminin konusu ne?

Maşa ile Medved’in maceralarını anlatan serinin üçüncü filmi Maşa ile Koca Ayı: Yepyeni Maceralar, 4 Ocak 2019 tarihinde vizyona girmiştir. Film, Maşa isimli küçük bir kız çocuğu ile sirkten emekli Mişka adındaki bir ayının yaşadığı maceraları konu ediniyor.

Maşa ile Koca Ayı: Yepyeni Maceralar filminde, Maşa isimli küçük bir kız çocuğu ile sirkten emekli Mişka adındaki bir ayının yaşadığı maceraları anlatılıyor.

Orijinalinde Rus folkloruna ait olan karakterler olan “Masha” ve “Ayı” adlı kahramanların maceralarının anlatıldığı çizgi dizi, televizyonda izlenme rekorları kırmasının ardından beyaz perdeye uyarlanmıştı.

Oleg K'zovkov’un yönetmen koltuğunda oturduğu üçüncü devam halkasında yine birbirinden eğlenceli maceralar izleyenleri bekliyor.