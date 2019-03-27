Masal Kahramanı, Çirkin Ördek Yavrusu hangi hayvandır? Kim Milyoner Olmak İster sorusu cevabı…

Masal Kahramanı, Çirkin Ördek Yavrusu hangi hayvandır? sorusu merak konusu oldu. İşte az önce Kim Milyoner Olmak İster'de sorulan Masal Kahramanı, Çirkin Ördek Yavrusu hangi hayvandır? sorusu ve cevabı...

Kim Milyoner Olmak İster’de az önce sorulan soru izleyenleri televizyon ekranlarına kilitledi. Dünyanın en çok izlenen bilgi ve kültür yarışması Kim Milyoner Olmak İster yeni bölümüyle seyirci ile buluştu. Yarışmada sorulan Masal Kahramanı, Çirkin Ördek Yavrusu hangi hayvandır? merak konusu oldu. İşte zorlu sorunun cevabı…

Masal Kahramanı, Çirkin Ördek Yavrusu hangi hayvandır?

Cevap: B) Ördek

KİM MİLYONER OLMAK İSTER ÖDÜLLERİ

1. Soruyu bilen 500 TL

2. Soruyu bilen 1.000 TL

3. Soruyu bilen 2.000 TL

4. Soruyu bilen 3.000 TL

5. Soruyu bilen 5.000 TL

6. Soruyu bilen 7.500 TL

7. Soruyu bilen 15.000 TL

8. Soruyu bilen 30.000 TL

9. Soruyu bilen 60.000 TL

10. Soruyu bilen 125.000 TL

11. Soruyu bilen 250.000 TL

12. soruyu bilen 1.000.000 TL