Masal Şatosu: Sihirli Davet konusu ve oyuncuları… Masal Şatosu’nun konusu ne?

3 yaş ve üzeri çocuklar için uygun olan Masal Şatosu: Sihirli Davet filminin hayal dünyasına davet eden konusu ve yetenekli oyuncuları merak ediliyor. İşte Masal Dünyası konusu ve oyuncu kadrosu...

Masal Şatosu: Sihirli Davet, masal diyarına açılan kapının anahtarını bulan genç bir kızın hikayesini konu ediyor. Masal Şatosu konusu ve oyuncu kadrosuna dair detaylar haberimizde…

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET KONUSU

11 yaşındaki Neşe, abisi ve arkadaşları ile güzel bir yaz tatili geçirmektedir. Bir gece bahçesinde gördükleri, Neşe’nin tatilinin bambaşka bir hal almasına neden olur. Bahçesinde masal kahramanı bir cüce gören Neşe, cücenin bahçeye bir şey sakladığını görür. Sabah olduğunuda ilk iş bahçeye bakmak olan Neşe, sihirli bir anahtar bulur. Sihirli anahtar, masal diyarının kapısını açmaktadır. Neşe, abisi ve arkadaşları, sihirli anahtar sayesinde unutamayacakları bir maceraya atılır.

MASAL ŞATOSU: SİHİRLİ DAVET OYUNCULARI

Ecrin Su Çoban

Berk Coşkun

Ayça Tilki

Candeniz Göçer