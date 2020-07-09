Maske takma zorunluluğuna uymayan Hatice, meğer makyajı bozulur diye takmıyormuş!

Doktorlar, Sağlık Bakanlığı, Bilim Kurulu üyeleri her gün maske takılması konusunda çeşitli uyarılarda bulunsalar da, olayın ciddiyetine varamayan pek çok kişi gibi şarkıcı Hatice de kurallara uymamayı tercih etti. Nişantaşı’nda yürürken gazetecilerin objektifine takılan şarkıcı, meğer makyajı bozulmasın diye maske takmayı tercih etmiyormuş. “Makyajım bozulmasın diye takmadım. Çok yakın bir yerden çıktım. Maskem çantada” diyen Hatice gazetecilerden bir de ricada bulundu: “Sizden ricam yanlış bir şey yazmayın…” Hatice bu sözleriyle de hatasını kapatmaya çalıştı. Öte yandan, Nişantaşı gibi merkezi bir yerde kontrol olmaması ise hayrete düşürdü.