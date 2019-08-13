Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekildi? Maskeli Beşler konusu ve oyuncuları…

Maskeli Beşler sinema filmi serisinin 2005 yapımı ilk filmi olan İntikam Peşinde sinemadan sonra televizyon ekranlarında olacak. İzleyiciler Maskeli Beşler İntikam Peşinde nerede çekiliyor, konusu ne, oyuncuları kimler merak ediyor. İşte Maskeli Beşler İntikam Peşinde konusu, oyuncuları ve çekildiği mekan...

Maskeli Beşler İntikam Peşinde bu akşam televizyon ekranlarında olacak. Filmin kadrosunun büyük bir kısmını, Hababam Sınıfı Üç Buçuk filminde oynayan oyuncular oluşan Maskeli Beşler İntikam peşinde nerede çekiliyor, konusu ne?

MASKELİ BEŞLER İNTİKAM PEŞİNDE OYUNCULARI

Şafak Sezer (Tezcan)

Memet Ali Alabora (Murat)

Cengiz Küçükayvaz (Kamil)

Peker Açıkalın (Bahattin)

Melih Ekener (Zeki)

Dost Elver (Tekin)

Sümer Tilmaç (Salih Abi)

Nejat Birecik (Avukat)

Hamit Haskabal (Hamit Baba)

Burak Öncü (Cenin)

Zeynep Karacan(Meryem)

Seçkin Piriler (Tekin'in Eşi)

Deniz Oral (Polis Memuru)

FİLMİN KONUSU

1978 yılında başlayan hikâyede Tezcan, Bahattin, Murat, Zeki ve Kamil yetimhanede kalan beş yakın arkadaştır. Hiçbir ailenin evlat edinmediği bu beş kafadar, ileride beş azılı hırsız olur. Başları dertten kurtulmayan bu beşli, çeşitli yollarla hapishaneden kaçma deneylerinde bulunsa da; hapishaneden ancak genel afla çıkar.

Suç işlemeye tövbe ederler ve günlük hayata geri dönerler. Fakat bir gün onlara hapisteyken çok iyi davranan gardiyan Salih'in oğlunun hastalığını öğrendiklerinde bir karara varırlar. İlk defa iyilik için suç işleyeceklerdir. Çetenin hedefi ise; zengin bir aile tarafından evlat edinilmiş ve holding patronu olmuş, yetimhane günlerinden eski bir düşmanları olan Tekin’dir.

NEREDE ÇEKİLDİ?

Filmin çekimleri sesli olarak, İstanbul`da 25 ana mekanda gerçekleştirilmiştir.