Maskeli Beşler Irak konusu ve oyuncuları: Maskeli Beşler Irak nerede çekildi?

Başrollerini Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener’in üstlendiği “Maskeli Beşler Irak’ta” filminde, kahramanlarımız bu kez otomatik silahlarıyla Amerikan askerlerine karşı mücadele ediyor. Peki, Maskeli Beşler Irak nerede çekildi? Konusu ne, oyuncuları kimler?

Maskeli Beşler Irak, hayatta başarısız olmuş beş sabıkalının Kuzey Irak’taki bir petrol tesisini ele geçirmesini ve beraberinde gelişen komik olayları anlatıyor. Geniş oyuncu kadrosuna sahip olan Maskeli Beşler Irak filmi nerede çekildi, konusu ne, oyuncuları kimler merak ediliyor. İşte film hakkında merak edilenler…

MASKELİ BEŞLER IRAK NEREDE ÇEKİLDİ?

Maskeli Beşler Irak filmi çekimleri Kilyos'ta özel inşa edilen sette gerçekleştirildi.

MASKELİ BEŞLER OYUNCU KADROSU

Filmin oyuncu kadrosunda, Şafak Sezer, Peker Açıkalın, Cengiz Küçükayvaz, Melih Ekener, Atilla Sarıhan, Erdal Tosun, Cezmi Baskın, Durul Bazen, Tatyana Tsikeviç, Ali Atıf Bir, Ceyhun Yılmaz, Hamit Haskabal, Charles Carrol ve Burak Öncü yer alıyor.

MASKELİ BEŞLER IRAK KONUSU

Sevimli ve sakar hırsızlar çetesi Maskeli Beşler yeni maceralarında Kuzey Irak'taki bir petrol tesisini ele geçirirler. Türkiye'ye giden petrol boru hattının kontrolünü ülkemize kazandırmak amacıyla başlayan bu masum eylem bir anda bölge yerel güçleri, Türkiye ve Amerika arasında uluslararası bir krize ve büyük bir komediye yol açar…