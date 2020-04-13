Maskeli Beşler Kıbrıs filmi nerede çekildi? Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ne, oyuncuları kimler?

Birbirinden becereksiz kişilerden oluşan hırsız çetesi Maskeli Beşler macerasına bu kez Kıbrıs’ta devam ediyor. Kumarhaneyi soyguna dahil olan çete Rocky Selim ile birbirinden komik olaylar içerisinde kendisini bulur. Peki Maskeli Beşler Kıbrıs konusu ne? Maskeli Beşler Kıbrıs oyuncuları kimler?

MASKELİ BEŞLER KIBRIS KONUSU

Sevimli ve sakar hırsızlar çetesi Maskeli Beşler, şanssız geçirdiği dönemlerden sonra suç işlemeye tövbe etmiş, ticaretle uğraşmaktadır.

Ancak suç dünyasının önemli isimlerinden Rocky Selim, kendilerine reddedilmesi güç bir teklifle gelir: Kıbrıs'ta bir kumarhaneyi soyacaklardır. Bir araya gelen ekip Kıbrıs'a hareket eder. Operasyon için yaptıkları planlar ve soygun çabaları çeteyi birbirinden komik süprizlerle karşı karşıya getirecektir.

MASKELİ BEŞLER KIBRIS NEREDE ÇEKİLDİ?

Kıbrıs çekimleri Kaya Artemis oteli, Gazimagosa şehri, Ercan Havalimanı, Karpaz, Bafra turizm bölgesi ve Girne’de anlaşılan özel bir golf kulübünde gerçekleşti. Soygun sahneleri için yetkili makamların izniyle 8 milyon dolar ve 6 milyon euronun imitasyon kopyası yapıldı. Gazimagosa’daki soygun çekimleri için Gazimagosa meydanı 3 gün süreyle trafiğe kapatıldı.

MASKELİ BEŞLER KIBRIS OYUNCULARI

Şafak Sezer (Tezcan)

Peker Açıkalın (Bahattin)

Melih Ekener (Zeki)

Cengiz Küçükayvaz (Kamil)

Atilla Saruhan (Recep)

Mehmet Ali Erbil (Rocky Selim)

Deniz Akkaya (Bilge)

Seray Sever (Ayşın)

Hakan Ural (Faruk)

Hamit Haskabal (Hamit Abi)

Burak Öncü (Cenin)

Necmi Yapıcı