Massaka duyurdu: Killa Hakan ölüm kalım savaşı veriyor

Rap müzik şarkıcısı Massaka, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla Killa Hakan'ın yoğun bakımda olduğunu ve ölüm kalım savaşı verdiğini duyurdu.

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Killa Hakan adıyla tanınan rapçi Hakan Durmuş’tan kötü haber… 49 yaşındaki Killa Hakan’ın yoğun bakımda olduğu açıklandı.

Rapçi Massaka, Instagram hesabından yaptığı paylaşımda “Selam arkadaşlar. Killa Hakan’ın sağlık durumu hiç iyi değil. Yoğun bakımda ölüm kalım savaşı veriyor. Lütfen dualarınızı eksik etmeyin” ifadesini kullandı.

KİLLA HAKAN’IN SON PAYLAŞIMI

Almanya’da yaşayan Killa Hakan, mart ayında yaptığı paylaşımda yaşadığı sıkıntıların sinyallerini vermişti:

“Selam arkadaşlar. Bayağı bir zamandır yoktum. Ameliyat oldum, iyileşmeye calışıyorum. Sağlığım yerine gelsin güzel şeyler yapacağım inşallah. Şimdilik kendimle uğraşıyorum ve pek fazla bir şey yapamıyorum. Tüm beni merak edip soranlara tüm Killa sevenlere selamlar ve sevgiler. Mücadeleye devam…”

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