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Massaka: Kıvanç Tatlıtuğ yaptırmasın, ben onun yerine yaptırırım
Massaka: Kıvanç Tatlıtuğ yaptırmasın, ben onun yerine yaptırırım
Rap müzik şarkıcısı Massaka, önceki gün Akmerkez’de görüntülendi. Massaka, yaptığı açıklamalarla oyuncu Kıvanç Tatlıtuğ'a göndermede bulundu.
Magazin 15 Ocak 2020 - 10:02

Dünyaca ünlü isimlerle yaptığı düetlerin yanı sıra hayvanseverliğiyle de adından söz ettiren rap şarkıcısı Massaka, Fethiye'de yaptıracağı hayvan barınağının, proje çizimlerinin tamamlandığını söyledi.

Sanat camiasına da göndermede bulunana Massaka, “Geçtiğimiz hafta gazetelerde gördüm. Köpekleri olduğunu bildiğim Kıvanç Tatlıtuğ, hayvan barınağı yaptıracağı haberlerinin gerçek olmadığını barınak yaptırmayacağını söylemiş. O yaptırmasın ben onun yerine yaptırırım. Bizdeki hayvan sevgisi sözde değil özde” diyerek ünlü oyuncuya göndermede bulundu.


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