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Master Chef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşındadır?
Master Chef jüri üyesi Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşındadır?
Master Chef Türkiye'nin yeni sezonu TV8 ekranlarında başladı. Programda Mehmet Yalçınkaya jüri üyeliği yapıyor. Seyirciler Mehmet Yalçınkaya'nın hayatını araştırıyor. Peki Mehmet Yalçınkaya kimdir, kaç yaşındadır? İşte merak edilen detaylar...
Magazin 25 Ağustos 2019 - 19:04

Mehmet Yalçınkaya 1974’te Bolu’da dünyaya geldi. Yalçınkaya dünyanın farklı yerlerinde Gastronomi ve Mutfak Koordinatörlüğü yaptı. 2004'te İstanbul Yemek Akademisinde insan anatomisi ve sindirim sistemi üzerine eğitim aldı. 2005'te Amerika’nın ünlü gurme dergisi “CULINARY” de Trend Chef olarak biyografisi ve spesiyalleri yayımlandı.

Almanya'da dört yılda bir yapılan 2008 IKA OLİMPİYADE DER KÖCHE A kategorisinde dünya üçüncüsü oldu. Türk mutfağı ile ilgili çeşitli fuar, festival ve yarışmalarda madalya, şilt ve sertifikalar kazandı.

Farklı tatların buluşması olan “Fusion Mutfak” akımını yapmış olduğu çalışmalar sonucu Türkiye’ de ilk uygulayan cheflerden birisi oldu. 2012'de Türkiye Aşçılar Federasyonu Turculina Team Direktörü olarak Dünya Aşçılar Olimpiyatlarında dünya ikincisi oldu.

Son güncelleme: 19:13 - 25.08.2019
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