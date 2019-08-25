Master Chef jüri üyesi Somer Sivrioğlu kimdir, kaç yaşındadır?

Somer Sivrioğlu, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da Master Chef jüri üyeliği yapmaktadır. İşte Türkiye'nin önemli şeflerinden biri olan Somer Sivrioğlu hakkında merak edilen ayrıntılar...

Somer Sivrioglu, 25 Mayıs 1971’de İstanbul’da doğdu. Annesi aynı zamanda bir şef ve restorancıydı. Sivrioğlu, 1995 yılında akademik kariyer için Avustralya'ya gitti. Master yaparken şeflik kariyeri başladı. Restoran zincirlerinde yöneticilik yaptı.

Sydney'de menüsünde pek çok Türk lezzeti bulunan ve marka haline gelen bir Türk restoranı açtı. Misafir jüri olarak Türk mutfağını tanıtmak için MasterChef Avustralya'da yer aldı. 2015 yılında Türk mutfağını sevdirmek için bir kitap hazırladı.

Somer Sivrioğlu’nun aldığı ödüller:

• 2013 Yerel İşletme Ödülü

• İç Batı’nın En İyi Restoranı 2012 En İyi Lezzet Ödülü

• 2010 ve 2011 RCNSW Mükemmellik Ödülü

• 2010 İç Batı’nın En iyi Türk Restoranı Ödülü