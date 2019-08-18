MasterChef 2019 başladı! MasterChef jürileri kimler?

MasterChef’te yarışmacıların nasıl seçileceği Somer Şef tarafından açıklandı. Somer Şef “Binlerce kişi arasından Master Chef’e seçilmek kolay değil. Hayatınızın en zorlu yarışmalarından birine adaysanız. Master Chef maceranıza başlamak için iki etap geçmeniz gerek. Kendi hazırladığınız bir tarifi sunacaksınız. Eğer iki şef olumlu yorum yaparsa ikinci etaba geçeceksiniz. Daha sonra bir eleme daha olacak. Sonrasında uzun 14 kişilik Master Chef başlayacak.” dedi.

DANİLO: BAZEN BENİM TÜRKÇE YETMİYOR

MasterChef Türkiye’nin yeni sezonunun ilk bölümünde Danilo Şef, yarışmacı adayının yemeğine tam eleştiri yapacağı sırada ‘Bazen benim Türkçe yetmiyor’ dedi.