MasterChef 2020’de haftalık takımlar belli oldu! Kaptanların düellosunda kim kazandı?

MasterChef 2020’de haftalık takımlar belli oldu! Kaptanların düellosunda kim kazandı?

MasterChef Türkiye 2020'de bu akşam haftalık yeni takımlar belirlendi. Kırmızı ve mavi takımların oluşturulmasının ardından ise kaptanların düellosu oyunu oynandı. İşte MasterChef'te yeni takımlar ve kaptanların düellosunu kazanan isim...

Her gün büyük ilgiyle takip edilen MasterChef Türkiye 2020’de heyecan tüm hızıyla devam ediyor. Somer Şef, Mehmet Şef ve Danilo Şef’in birbirinden farklı yemekleri değerlendirdiği MasterChef’te geçtiğimiz gün Gülşah elenerek hayallerine veda etmişti. Bu akşam ise ana kadroya elenen ismin yerine yedek yarışmacılardan Arem katıldı.

MASTERCHEF’TE HAFTALIK TAKIMLAR BELİRLENDİ

MasterChef Türkiye 2020 yarışmasında, kırmızı ve mavi takımların belirlenmesi için yarışmacılar şeflerin verdiği “Menemen” tarifini hazırladı. Menemen yemeğini en iyi hazırlayan yarışmacı Esra seçildi ve mavi takımın kaptanı oldu. Böylece kaptan Esra, kırmızı takımın kaptanını da beliremeye hak kazandı.

Mavi takım kaptanı Esra, Kırmızı takım kaptanı olarak yarışmaya yeni katılan Arem adını verdi. Esra ile Arem ilk önce yeni takımları oluşturdu, ardından da kaptanların düellosunda karşı karşıya geldi.

HAFTALIK YENİ TAKIMLAR

MasterChef’te hafta boyunca sürecek oyunlarda, kırmızı ve mavi takım yarışacak. Kırmızı takım kaptanı Aref ile mavi takım kaptanı Esra’nın belirlediği haftalık takımlar şu şekilde oluştu;

KIRMIZI TAKIM: Aref (Kaptan), Serhat, Barbaros, Tanya, Sefa, Uğur, Celal, Eray





MAVİ TAKIM: Esra (Kaptan), Emir, Furkan, Berker, Özgül, Ebru, Ayyüce, Duygu

KAPTANLARIN DÜELLOSUNU KİM KAZANDI?

Yeni takımların belirlenmesinin ardından kaptanlar düelloda karşı karşıya geldi. Şefler, takımına 5 dakika oyun avantajı kazandırmak için düelloya çıkan kaptanlardan “Falafel” yapmalarını istedi. En iyi falafeli yapan isim mavi takım kaptanı Esra oldu.