MasterChef 2020’de kim elendi? Eray’dan sert sözler…

MasterChef Türkiye 2020'nin son bölümünde eleme heycanı yaşandı. 6 yarışmacı arasından bir isim MasterChef olma hayaline veda etti. İki aşamalı eleme gecesinde şeflerin verdiği yemekleri en iyi şekilde hazırlamaya çalışan yarışmacılar zaman zaman zor anlar yaşadı. İşte MasterChef'te haftanın elenen yarışmacısı...

MasterChef yarışmasında haftanın en zor kısmı bu gece gerçekleşti. Eleme adayları arasındaki Furkan, Ebru, Duygu, Ayyüce, Arem ve Eray yarışmaya devam edebilmek adına mücadele etti. MasterChef’in son bölümünde şefler elemenin ilk ayağında yarışmacılardan ana ürünün patlıcan olduğu bir yemek hazırlamasını istedi. En iyi tabağı hazırlayan üç yarışmacı elenmekten kurtulurken, final bölümünde ise bir isim hayallerine veda etmek durumunda kaldı.

MASTERCHEF’TE KİM ELENDİ?

MasterChef Türkiye 2020’de elenecek 4. ismi belirleyecek eleme oyunu büyük heyecan yarattı. Eleme gecesinin ilk etabında 6 yarışmacı patlıcanın ön planda olduğu yemekler hazırlayarak şeflerin beğenisine sundu. 6 yarışmacıdan gecenin kazananı Ayyüce oldu. İkici beğenilen tabak Eray ve üçüncüsü ise Ebru’nun hazırladığı tabak seçildi.

Duygu, Arem ve Furkan arasındaki final oyununda ise şefler ‘Istakoz dolgulu ravioli’ yapılmasını istedi. Yapılan değerlendirmenin ardından MasterChef 2020’den elenen yarışmacı Arem oldu.

ERAY’DAN SERT SÖZLER

MasterChef Türkiye 2020’de eleme finali öncesi gergin dakikalar yaşandı. Arkadaşlarının eleme potasına gönderdiği ve ön eleme oyunundan ikinci olarak çıkan Eray “Biz burada stres yaşarken sırıtan arkadaşlar vardı, ben güldüreceğim onların hepsini son gülen iyi güler” diyerek arkadaşlarına sert çıktı.