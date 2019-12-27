MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Güzide mi, Cemre mi?
MasterChef’te Cuma ve Cumartesi akşamları birer kişi elenecek. Pazar akşamı ise dev final gerçekleşecek. Son bölümde Cemre ile Güzide, fırında hindi dolma, kuşkonmazın başrolde olduğu yaratıcı ve hızlı bir yemek ve Somer şefin özel tabağı olan kahveli krem karamel yaptı. En az puanı alan eleme adayı oldu.
MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: EKİN, ALİCAN VE GÜZİDE
Birinci yemek: Fırında hindi dolma
İkinci yemek: Kuşkonmaz ile yaratıcı bir yemek
Üçüncü yemek: Somer şefin özel tabağı kahveli krem karamel