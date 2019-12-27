MasterChef'te daha önce Ekin ve Alican eleme potasına girmişti. Son bölümde Cemre ile Güzide'nin düellosu ekrana geldi. Üç yemek yapan yarışmacılar kıyasıya rekabet etti. En az puanı alan eleme adayı oldu. Peki MasterChef 3. eleme adayı kim oldu? Güzide mi, Cemre mi? İşte detaylar...

MasterChef’te Cuma ve Cumartesi akşamları birer kişi elenecek. Pazar akşamı ise dev final gerçekleşecek. Son bölümde Cemre ile Güzide, fırında hindi dolma, kuşkonmazın başrolde olduğu yaratıcı ve hızlı bir yemek ve Somer şefin özel tabağı olan kahveli krem karamel yaptı. En az puanı alan eleme adayı oldu.

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: EKİN, ALİCAN VE GÜZİDE

Birinci yemek: Fırında hindi dolma

İkinci yemek: Kuşkonmaz ile yaratıcı bir yemek





Üçüncü yemek: Somer şefin özel tabağı kahveli krem karamel