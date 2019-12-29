MasterChef Alican Sabunsoy kimdir, kaç yaşındadır?

MasterChef Türkiye'nin finaline kalmayı başaran isimlerden biri de Alican Sabunsoy oldu. Daha önce bir kez elenen ve ikinci şansını elde eden yarışmacı programa sonradan başladığı için kısa süre sonra elenmesi beklenmişti ama olmadı. Alican sık sık eleme potasına girdi ancak mücadele ederek finale kaldı. Peki MasterChef Alican Sabunsoy kimdir? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye’ye geç katılan, bazen çok başarılı bazen ise çok başarısız yemeklere imza atan Alican Sabunsoy finale kalmayı başararak izleyenleri şaşırttı. Karşısında zorlu bir rakibi olan Alican özellikle yöresel ve Uzakdoğu yemeklerinde başarılı bir yarışmacı. Genç yarışmacının MasterChef kupasını kucaklayıp kucaklayamayacağı merak konusu.

ALİCAN SABUNSOY KİMDİR?

Alican Sabunsoy, 5 Ocak 1991 Adana'da dünyaya geldi. İlköğrenimini burada tamamlayan Alican Sabunsoy, sonrasında Mersin Üniversitesi Turizm ve Otel İşletmeciliği bölümünü kazanarak eğitimine devam etti. Mutfağa, Mersin Üniversitesi’nde tanıştığı bir şef aracılığıyla başladı.

Kendine bir şeyler katmak adına sık sık farklı mutfaklarda farklı deneyimler yaşayan Alican Sabunsoy, son olarak Adana’da şefliğini de yaptığı Uzak Doğu restoranından ayrılarak İstanbul’a yerleşti.